Fogo vence São Nicolau e passa às meias-finais da Taça Independência

​A selecção do Fogo venceu terça-feira o combinado de São Nicolau, por 2-0, no jogo da quarta jornada do Grupo A da Taça Independência que aconteceu no Estádio Orlando Rodrigues, no Tarrafal, São Nicolau e passa, assim, às meias-finais.

Os golos da equipa foguense foram apontados por Kevin Silva, aos 43 minutos, e Anderson Varela, aos 67 minutos. O árbitro invalidou um golo a São Nicolau, apontado aos 24 minutos da etapa inicial, por alegada fora de jogo. Em declarações à imprensa, o treinador adjunto de São Nicolau, Nuno Silva, considerou “muito duvidoso” o fora de jogo marcado pelo árbitro. Por outro lado, o treinador do Fogo, Borja, considerou que sua equipa fez uma “boa exibição” e soube controlar o jogo.

