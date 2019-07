​Santiago conquista 12ª edição do Inter-ilhas

A selecção de Santiago conquistou ontem a Taça Independência em futebol, ao vencer a congénere de Santo Antão por 2-1 na final disputada no Estádio Orlando Rodrigues, no Tarrafal de São Nicolau.

Com esta vitória, Santiago iguala a São Vicente em números de títulos, cinco, ao passo que Sal e Fogo têm uma conquista cada, no cômputo das 12 edições já realizadas.

O treinador de Santiago, Humberto Bettencourt, enalteceu, em declarações à Inforpress, o trabalho de equipa do seu colectivo e atribuiu o mérito pela conquista da XII edição da Taça Independência aos jogadores.

“Esta vitória tem um sabor especial. É inteiramente dos jogadores, porque estes me fizerem, se calhar, ser hoje um treinador com mais confiança e que acredita, acima de tudo, naquilo que são as minhas ideias de jogo”, disse o técnico.

O treinador de Santo Antão reconheceu os erros da sua equipa.

“Excelente seria vencer o Inter-Ilhas, que era a ambição da selecção de Santo Antão. Não conseguimos, paciência. Cometemos erros que não devem ser cometidos no futebol e pronto. Santiago venceu, parabéns para a sua equipa. A nós nos resta continuar a trabalhar”, afirmou.

A Taça Independência, ou torneio Inter-Ilhas, prova da Federação Cabo-verdiana de Futebol, arrancou do dia 05 deste mês, em Ribeira Brava, e terminou ontem no Tarrafal de São Nicolau. Estiveram envolvidas as selecções regionais de todas as ilhas, mais a Diáspora, que nesta edição esteve representada pelos Estados Unidos.