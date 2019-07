​Santo Antão e Santiago disputam terça-feira final do Inter-ilhas

A selecção de futebol de Santo Antão está na final do Inter-ilhas, ao derrotar ontem a Boa Vista por 4-2, no jogo das meias-finais, disputado em Ribeira Brava, São Nicolau.

Na final, a equipa da ilha das montanhas defronta Santiago, que venceu a ilha do Fogo, em jogo agendado para a terça-feira às 15:30, no Estádio Orlando Rodrigues, no Tarrafal de São Nicolau.

No jogo de domingo, o atacante de Santo Antão Chalote assumiu a liderança da tabela dos marcadores do Inter-Ilhas ao apontar três golos contra a selecção do Boa Vista. Chalote, que soma agora quatro golos na competição, destronou o seu colega de equipa Oceano, quem terminou a fase de grupos como melhor marcador da prova, com três golos.