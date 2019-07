Santo Antão vence Brava e faz o pleno de vitórias no Grupo A do Inter-ilhas

​A selecção de Santo Antão venceu quinta-feira o combinado da Brava por 1-0 e terminou a fase de grupos só com vitórias no grupo A, do torneio Inter-Ilhas.

Os santantonenses confirmaram o primeiro lugar do Grupo A, com 12 pontos, sendo a única equipa a conseguir o pleno na primeira fase da competição. A história do jogo, realizado no Estádio Orlando Rodrigues, na cidade do Tarrafal, resume-se ao golo apontado pelo defesa central Helton, aos 63 minutos. Santo Antão venceu este poule A , com 12 pontos, seguido de Fogo (7), que também segue para as meias-finais. Sal (5), São Nicolau(3) e Brava (1) ficam pelo caminho. O adversário de Santo Antão é conhecido esta sexta-feira. A Taça Independência, ou torneio Inter-Ilhas, prova da Federação Cabo-verdiana de Futebol, realiza-se de 05 a 16 deste mês, nos concelhos da Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau, e envolve as selecções regionais das nove ilhas habitadas do país mais a Diáspora, que nesta edição está representada pelos Estados Unidos.

