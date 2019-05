Selecção da Diáspora pode ficar de fora do Torneio Inter-Ilhas

​A alteração da data do Torneio Inter-Ilhas (Taça Independência) em futebol, a realizar-se em São Nicolau, coloca em causa a participação da selecção da Diáspora dos Estados Unidos.

A Taça independência, foi antecipada para inicio de Julho, com o jogo inaugural calendarizado para 05 de Julho, dia que o país celebra o 44º aniversário da independência nacional.

A selecção da Diáspora, através de uma nota publicada no Facebook, mostrou-se desagradada com a decisão da FCF em alterar a data do Inter-Ilhas.

“Essa decisão afecta imensamente o planeamento e financiamento da viagem da equipa da diáspora nos Estados Unidos. Mesmo a participação da equipa está em perigo, pois depende agora da acessibilidade de lugares nos voos para Cabo Verde”, lê-se na nota.

A prova, antes agendada para decorrer entre 25 de Julho a 05 de Agosto, foi antecipada pela Federação para os dias 05 a 16 de Julho.

A selecção da Diáspora integra o Grupo B, juntamente com Santiago, São Vicente, detentora do título, Boa Vista, Maio. No Grupo A estão a anfitriã São Nicolau, Santo Antão, Sal, Fogo e Brava.