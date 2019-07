Sal despede-se do Inter-Ilhas com vitória sobre São Nicolau

​A selecção do Sal despediu-se quinta-feira da Taça Independência, em futebol, com uma vitória de 2 a 0 sobre a anfitriã São Nicolau, com golos de Kichom nos minutos 17 e 63 da partida, disputada no Estádio Di Deus, na Ribeira Brava.

No Grupo A, cujos jogos terminaram ontem, passam para a próxima fase a selecção de Santo Antão, com 12 pontos, e Fogo, com 07.

O combinado do Sal ficou na terceira posição, com 5 pontos, seguido de São Nicolau e Brava com 03 e 01 pontos, respectivamente.

As meias-finais estão agendadas para domingo. Os adversários de Santo Antão, que vai jogar no Estádio Orlando Rodrigues, no Tarrafal, e do Fogo, no “Di Deus”, na Ribeira Brava, serão conhecidos sexta-feira, uma vez que Santiago e Boa Vista, ambos com 7 pontos, irão disputar o jogo que definirá o líder do Grupo B.

A Taça Independência, ou torneio Inter-Ilhas, prova da Federação Cabo-verdiana de Futebol, realiza-se de 05 a 16 deste mês, nos concelhos da Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau, e envolve as selecções regionais das nove ilhas habitadas do país mais a Diáspora, que nesta edição está representada pelos Estados Unidos.