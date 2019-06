​Estádio Di Deus e Orlando Rodrigues palco da Taça Independência

O Estádio Di Deus, na Ribeira Brava, e Estádio Orlando Rodrigues, no Tarrafal, em São Nicolau, são os dois palcos da Taça Independência 2019. A competição acontece de 5 a 16 de Julho.

O Estádio Di Deus, recebe o jogo de abertura e os jogos do Grupo A, mas também alguns do Grupo B. De acordo com informações publicadas esta manhã, pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), na sua página na rede social Facebook, o Estádio Orlando Rodrigues recebe a maioria dos jogos do Grupo B e também alguns do Grupo A e será palco da grande final.

No Grupo A, estão as selecções de São Nicolau, Santo Antão, Sal, Fogo e Brava. Já o Grupo B tem as selecções de São Vicente, Boa Vista, Santiago, Diáspora (EUA) e Maio.