FCF inaugura centro de estágios na ilha do Sal

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) vai inaugurar no próximo dia 7 de Setembro, o seu terceiro centro de estágios, na cidade de Espargos, ilha do Sal.

Segundo uma nota da FCF, o centro tem 13 quartos duplos, um campo relvado e espaço para escritório.

Para a inauguração, segundo a mesma fonte, estão previstos jogos de futebol no centro de estágio que, assim como os polos da Praia e do Mindelo, tem um campo de relva sintética. O Presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, e o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, bem como um representante da FIFA, estarão na inauguração da infra-estrutura desportiva da ilha do Sal.

Na nota consta que na véspera da inauguração haverá, na Biblioteca Municipal dos Espargos, uma conferência/congresso para debater o futebol nacional, a semelhança do que foi realizado em Julho, na cidade da Praia.

Em Maio de 2006, a FCF inaugurou um centro de estágio na Praia e em Março de 2015 inaugurou uma infra-estrutura semelhante, no Mindelo.