Várzea vai receber um novo tapete verde com apoio da FIFA

O Estádio da Várzea vai receber uma nova relva sintética, num investimento da FIFA, no quadro da parceria entre a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) e a Câmara Municipal da Praia (CMP), proprietária da infra-estrutura.

O acordo foi assinado ontem à tarde, entre a FCF e a autarquia da capital, no âmbito do programa “FORWARD”.

Cumprida as formalidades, o processo vai para Zurique, sede da FIFA, para ser analisado inicialmente pela Comissão Regional.

A autarquia da Praia propõe uma remodelação completa do estádio municipal, que passa por obras nos balneários, tribuna, pintura do Estádio, entre outras remodelações.

Mário Semedo, presidente da FCF, explicou que a assinatura do protocolo reflecte a politica da Federação em estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas, no sentido de apoiar na infra-estruturação desportiva do país, no âmbito do “privilégio que a federação tem junto da FIFA em obter recursos ou concorrer a programas".

Já o edil praiense, Óscar Santos, realçou tratar-se de “uma excelente oportunidade" para se fazer uma intervenção no “Estádio da Várzea, que tem uma alta utilização, sobretudo nos campeonatos de Santiago e Cabo Verde”.