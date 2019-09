Centro de estágios do Sal pode ser um "trampolim" para o futebol nacional - PR

​O Presidente da República Jorge Carlos Fonseca presidiu, sábado, na ilha do Sal, à inauguração do terceiro centro de estágios da Federação Cabo-verdiana de Futebol, augurando a formação de “bons e grandes” atletas.

Segundo Jorge Carlos Fonseca, trata-se de uma infra-estrutura com boas condições. Entende o Presidente que o centro técnico de estágio é um 'trampolim' para o futebol cabo-verdiano, já que vai possibilitar a formação de novos e “grandes” jovens atletas.

“É sinal que o Sal, sendo uma ilha que está numa dinâmica de desenvolvimento muito positiva, também no desporto, no futebol, está a dar passos muito seguros, isso graças à Associação de Futebol do Sal, desportistas, amantes do desporto em geral, a comunicação social, mas sobretudo aos jovens do Sal, tanto rapazes como raparigas, séniores, sub-17, futebol feminino (…)”, salientou.

Depois da Praia, em 2006, e Mindelo, em 2015, a Federação Cabo-verdiana de Futebol inaugurou assim o seu terceiro centro de estágios, desta feita na cidade de Espargos. O centro tem 13 quartos duplos, um campo relvado e espaço para escritórios.