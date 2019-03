​Arranca hoje o nacional de futebol sub-17

O campeonato nacional de futebol de sub-17 arranca hoje, com 11 equipas, sendo que Santiago Norte não participa. O primeiro jogo, às 14:30, coloca frente-a-frente o Esperança da Calheta e Kumunidade, referente ao Grupo B1.

O Estádio Municipal de Tira-Chapéu, na Cidade da Praia, vai receber todos os jogos da poule B.

De acordo com o calendário divulgado ontem pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), à mesma hora, mas referente ao Grupo A1, entram em campo EFID – Paúl, de Santo Antão Norte e EFIZ, do Sal, no Estádio Adérito Sena, em São Vicente, palco das partidas do Grupo A.

Ainda hoje, mas às 16:30, o Sporting da Boavista mede forças com a Académica do Porto Novo, em partida do Grupo A2. À mesma hora, o ABC de Patim, da ilha do Fogo, defronta o Beira Mar, do Maio.

Os jogos da fase de grupos disputam-se hoje, 30 de Março e 01 de Abril.

A final está marcada para o dia 06 de Abril, sendo que dois dias antes serão conhecidos os finalistas. As meias finais e a final terão como palco o Estádio Adérito Sena, no Mindelo.

“A semelhança do último ano, a Federação Cabo-verdiana de Futebol irá apoiar financeiramente, bem como a Direção Geral dos Desportos”, lê-se no comunicado da FCF.