Inter-Ilhas: Fogo e Sal empatam a uma bola

​As selecções de futebol do Fogo e Sal empataram segunda-feira a uma bola em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo A da Taça Independência, que se disputa em São Nicolau.

Numa partida em que as duas equipas entraram à procura do golo, a primeira oportunidade flagrante pertenceu ao Fogo, com o ponta-de-lança Badjú a falhar em frente ao guarda-redes adversário.

Entretanto, a selecção da ilha do Vulcão (Fogo) viria a conseguir marcar de grande penalidade. Fifa foi derrubado na grande área do Sal. Chamado para converter, Si atirou calmamente para o fundo das redes salenses.

Antes do término do primeiro tempo, aos 43 minutos, o Sal conseguiu estabelecer a igualdade, por intermédio de Tó, após marcação de um pontapé de canto.

Com este empate, a selecção do Fogo passa a somar quatro pontos, na segunda posição do Grupo A, atrás de Santo Antão, que tem seis. O combinado do Sal (2) desceu para a quarta posição, deixando o terceiro lugar para São Nicolau (3). Brava, com um ponto, segue na última posição.

Hoje, disputa-se a quarta jornada neste Grupo A. O Fogo defronta São Nicolau, às 15:00, no Estádio Orlando Rodrigues, no Tarrafal. Sal e Santo Antão medem forças no estádio “Di Deus”, na Ribeira Brava, no mesmo horário.

A Taça Independência, ou torneio Inter-Ilhas, prova da Federação Cabo-verdiana de Futebol, realiza-se de 5 a 16 deste mês, nos concelhos da Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau, e envolve as selecções regionais das nove ilhas habitadas do país e a Diáspora, que nesta edição está representada pelos Estados Unidos.