Inter-ilhas: Boa Vista vence Diáspora e carimba passaporte para as meias-finais

​A selecção da Boa Vista venceu quarta-feira, no estádio “Di Deus”, Ribeira Brava, o colectivo da Diáspora por 4 a 1 e carimbou o passaporte para as meias finais da Taça Independência, em futebol.

Em São Nicolau, a formação da Boa Vista marcou cedo na partida. Aos três minutos, Toti fez o primeiro golo do jogo. A Diáspora empatou no minuto seguinte, por intermédio de Stephen. Nick fez o 2 a 1 para a equipa da “ilha das dunas” aos 12 minutos. Ary, aos 19, fez o 3 a 1. O 4 a 1 teve a assinatura de Kandu.

Com esta vitória, e tendo em conta que São Vicente perdeu com o Maio por duas bolas a uma, num jogo disputado à mesma hora, no Estádio Orlando Rodrigues, no Tarrafal, os jogadores da Boa Vista festejaram a passagem à próxima fase da competição.

O treinador da equipa derrotada, Hermínio Furtado, reconheceu a supremacia da equipa adversária.

“Viemos para participar e demonstrar o nosso amor por Cabo Verde. Este objectivo foi alcançado. Já vimos como funciona a competição. Agora vamos nos preparar e esperar voltar para fazer melhor em outras edições”, referiu.

O treinador da Boa Vista, Geraldo Pinto, mostrou-se satisfeito com a passagem à próxima fase.

“Já estamos, de facto, nas meias-finais, agora é desfrutar e pensar na próxima fase”, completou.

A Boa Vista passou às meias-finais juntamente com Santiago, equipa com a qual irá disputar o primeiro lugar do grupo B, num jogo a acontecer no sábado, no Estádio Orlando Rodrigues, no Tarrafal, a partir das 16:30. As duas equipas têm sete pontos cada.

No grupo, A, Santo Antão e Fogo já estão também nas meias-finais.

A Taça Independência, ou torneio Inter-Ilhas, prova da Federação Cabo-verdiana de Futebol, realiza-se de 05 a 16 deste mês, nos concelhos da Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau.