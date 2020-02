Batuque pula para a liderança no regional de São Vicente

​O Batuque Futebol Clube ascendeu hoje à liderança isolada do campeonato de futebol de São Vicente, à condição, ao derrotar o Castilho por 1-0 e beneficiar do empate do anterior líder, Mindelense ante o Derby, a zero bolas.

Assim, os dois jogos de hoje, que abriram a 8ª e 1ª jornada da segunda volta, tiveram o condão de mexer nos lugares cimeiros da tabela classificativa, com a troca de posição entre Mindelense, que passa a segundo, e o Batuque, que passa para a liderança.

O Batuque soma agora 15 pontos, contra 13 do Mindelense, equipa que acumulou o segundo empate consecutivo.

A 8ª jornada prossegue este domingo com os jogos Académica – Falcões do Norte (14:00) e Farense – Salamansa (16:00), com Académica e Salamansa com hipóteses de alcançar o Batuque no primeiro lugar desde que vençam as respectivas partidas.

Na classificação, Batuque é agora o líder isolado com 15 pontos, seguido do Mindelense com 13 pontos, Académica e Salamansa, ambas com 12 pontos, Castilho 11 pontos, Farense e Derby, com seis pontos cada, e Falcões do Norte, lanterna vermelha, com três pontos.

Académica, Falcões do Norte, Farense e Salamansa têm um jogo a menos.