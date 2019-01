​Resumo de um fim-de-semana de futebol

Foi mais um fim-de-semana de futebol em Cabo Verde. Mindelense comanda em São Vicente. Académica vence Tchadense e é líder em Santiago Sul. Esperança de Calheta é líder em Santiago Norte. Botafogo perde a liderança para Académica no Fogo. Ultramarina segue em Frente em São Nicolau. Gaviões e Oásis passam para a segunda eliminatória da Taça Dja D’Sal.

São Vicente

O Mindelense assumiu a liderança do regional de futebol de São Vicente da primeira divisão, após derrotar, no sábado, o Farense por 2-0, em jogo da 4ª jornada da prova. Já o Farense caiu para a segunda posição com os mesmos pontos que o Batuque.

A abrir a jornada, a Académica do Mindelo goleou o FC Derby por 4-1.

No domingo, no fecho da jornada, o Batuque derrotou o Salamansa por 2-0. Castilho e Corinthians empataram a uma bola.

Com estes resultados, Mindelense lidera o campeonato, com 10 pontos, seguido pelo Farense e Batuque, com os mesmos nove pontos, Académica com sete, Salamansa e Derby com quatro pontos cada, Castilho e Corinthians com apenas um ponto cada.

Santiago Sul

O Sporting venceu ontem, no Estádio da Várzea, o Benfica por 3-1, no jogo que encerrou a décima jornada do campeonato regional de futebol de Santiago Sul e isola-se na segunda posição, com 25 pontos.

No primeiro jogo da tarde de ontem, o Relâmpago venceu o Bairro por 1-0. Já na sexta-feira, a Académica venceu o Tchadense por 2-1. Boavista e Unidos do Norte empataram a duas bolas. No Sábado, o Ribeira Grande derrotou o Desportivo por 2-0, e Celtic venceu os Travadores por 3-0.

Na classificação, Académica comanda com 26 pontos, seguida do Sporting (25), Celtic (24), Travadores (22), Boavista (20), Desportivo (15), Relâmpago (12) Bairro (10), Unidos do Norte (08), Benfica da Praia (06), Ribeira Grande (06) e Tchadense com zero ponto.

Santiago Norte

A equipa do Esperança de Calheta assumiu a liderança do regional de futebol em Santiago Norte, ao vencer, este domingo o Estrela dos Amadores do Tarrafal por 2-1, em partida que fechou a sexta jornada do campeonato.

Na outra partida o Benfica recebeu e venceu o Varandinha por 1-0.

Grémio de Nhagar perdeu mais uma vez, desta feita na deslocação a São Lourenço, por 1-0.

Também este domingo, Asso-Juventus e Scorpion não foram além de um empate a zero bolas, e o Flor Jovem recebeu e bateu Beira Mar por 2-1.

Com o fecho desta sexta jornada, Esperança lidera com 13 pontos, Benfica sobe para o segundo lugar com 12 pontos, Estrela dos Amadores cai para terceiro lugar e mantém os 11 pontos, Varandinha mantém os nove pontos e é quarto lugar, e Grémio de Nhagar está no quinto lugar com oito, posição que divide com a congénere Asso-Juventus.

São Lourenço e Flor Jovem dividem o sétimo lugar com sete pontos, Beira Mar cai para o nono lugar e Scorpion soma dois pontos, mas continua “lanterna-vermelha”.

Fogo

O Botafogo empatou a zero bolas com o No Pintcha dos Mosteiros, em partida que encerrou a oitava jornada do regional de futebol.

Com este resultado, o Botafogo perde a liderança para Académica, que soma agora 19 pontos, mais um que o Botafogo que tem 18 e mais três que o campeão regional em titulo, Vulcânico.

A anteceder a esta partida, a formação de Valência também empatou, desta feita a um golo, frente a outra equipa dos Mosteiros, o Atlético.

Resultados completos da oitava jornada: Vulcânico 5 – Nova Era 0, Spartak 0 – Académica 2, Desportivo 1 – Baxada 1, Valência 1 – Atlético 1 e Botafogo 0 – No Pintcha 0.

A tabela classificativa é liderada pela Académica, com 19 pontos, seguido do Botafogo com 18, Vulcânico com 16, Atlético 10, No Pintcha oito, Nova Era e Desportivo com sete, Valência tem seis e na zona de despromoção está Spartak e Baxada, ambas com cinco pontos.

São Nicolau

A equipa da Ribeira Brava venceu este domingo, no Estádio Orlando Rodrigues, a Ultramarina por 2-1, impondo a primeira derrota aos tarrafalenses, que continuam na liderança com 13 pontos.

Com esta vitória, o Ribeira Brava faz 11 pontos e encurta para dois a distância para o líder.

Quem também chega perto da liderança é a formação do Atlético que ontem venceu o Talho por 3-0 e passa a somar 11 pontos.

Esta quarta jornada foi inaugurada no sábado com a vitória do Ajat-SN sobre o Praia Branca, por 1-0.

Ainda no sábado, o Belo Horizonte ganhou à Académica por 2-1, e também chegou aos 11 pontos, os mesmos que Ribeira Brava e Atlético.

Na classificação, a Ultramarina lidera com 13 pontos seguida pelo Atlético, Ribeira Brava e Belo Horizonte (11), Ajat-SN (10), Académica (06), Talho e Praia Branca têm dois pontos cada.

Sal

As equipas dos Gaviões e Oásis conseguiram este domingo a passagem para a segunda eliminatória da Taça Dja D’Sal, ao eliminarem o JURF e o Chã de Matias respectivamente.

Em partida realizada no Estádio Marcelo Leitão, os Gaviões venceram o JURF nas grandes penalidades por 5-3, depois de um empate a uma bola durante o tempo regulamentar.

Por sua vez, a formação do Oásis, um dos líderes do campeonato do primeiro escalão, teve muita dificuldade para eliminar o Chã de Matias, da segunda divisão, conseguindo vencer por um tangencial 1-0.

Esta primeira eliminatória da Taça arrancou na sexta-feira com o Palmeira a golear a Juventude por 4-1, no confronto entre duas equipas da primeira divisão.

No sábado, a Académica derrotou o Asgui por 3-0, enquanto a Nova Geração, da segunda divisão, venceu a Académica, do primeiro escalão, por 1-0.

Estas equipas juntam-se a Santa Maria e Florença, que na semana passada eliminaram o Verdun e o Pretória, respectivamente.

Boavista

A Académica continua a liderar o campeonato regional de futebol da Boa Vista apesar de empatar este sábado, a uma bola, com a Juventude, em jogo que abriu a quarta jornada, realizada no Estádio Arsénio Ramos.

Neste domingo, o Onze Estrelas venceu o Sporting por 1-0. No encerramento da ronda, o Sanjoanense conseguiu a primeira vitória na prova por 2-1, sobre o Desportivo.

A Académica lidera com dez pontos, seguida de Onze Estrelas (07), Juventude e África Show (06), Sporting, Desportivo (04), Sanjoanense (03) e Sal-Rei (02).