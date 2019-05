No dia do centenário Mindelense carimbou passaporte para a final

​Mesmo que o treinador do Onze Estrelas (Boa Vista) tivesse avisado que vinha a São Vicente “para ganhar”, os pupilos de Rui Leite, no dia do centenário, reforçaram a fortaleza e não deram chances, com um claro triunfo de 3-1.

O público ajudou, afinal era dia de festa. O Mindelense tornou-se o primeiro finalista do campeonato em Cabo Verde de futebol da época 2018/2019. Na primeira mão das meias-finais, disputada na Boa Vista, registara-se um empate a dois golos e hoje, no seu estádio, perante o seu público, o Mindelense confirmou o favoritismo e está de regresso à final do campeonato. Ao intervalo, o Mindelense vencia por 2-0, golos de Duck (29 minutos) e Papalêlê (38). Na segunda parte, o Onze Estrelas ainda reduziu para 1-2, golo apontado por Maldini, mas, a 20 minutos do fim, Pibib, com um golo de recorte técnico, fixou o resultado final em 3-1 a favor do Mindelense. O outro finalista será conhecido este domingo, quando a Oásis Atlântico do Sal receber, no Estádio Marcelo Leitão, o Ultramarina, de São Nicolau, depois de um empate a um golo na primeira mão. A final do campeonato de Cabo Verde será no dia 01 de Junho, na ilha do Sal.

