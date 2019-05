​Jogos da segunda mão do nacional de futebol entre sábado e domingo

Os jogos da segunda mão das meias-finais do campeonato nacional de futebol acontecem este fim-de-semana. O Mindelense defronta o Onze Estrelas no sábado, e Oásis joga com a Ultramarina no domingo. Todos os jogos estão agendados para as 16 horas.

Em nota divulgada hoje, a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) esclarece que a alteração do jogo entre Oásis e Ultramarina surge na sequência da missiva da Câmara Municipal do Sal, datada de 22 de Maio de 2019, referente as obras da empreitada de substituição do relvado do Estádio Municipal Marcelo Leitão. “E por motivos de força maior, devidamente informado pela Câmara Municipal, decidiu-se alterar a data deste jogo, para o dia 26, domingo”, lê-se. Recorda-se que os jogos da primeira mão terminaram empatados, com a igualdade 2-2 entre Onze Estrelas e Mindelense e 1-1 entre Ultramarina e Oásis. A final do campeonato nacional de futebol está agendada para 01 de Junho, no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal.

