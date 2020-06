Provas de recurso para os alunos da ilha de Santiago iniciam no dia 15 de Junho – responsável

A directora Nacional da Educação, Eleonora Sousa, informou hoje que as provas de recurso para os alunos da ilha de Santiago iniciam no dia 15 de Junho, devido ao levantamento do estado de emergência impulsionado pela covid-19.

Em conversa com a Inforpress, a responsável esclareceu que as provas são para os alunos do 4º ano, por ser final do ciclo, e do 6º ano até 12º ano e que a partir de hoje, até 12 de Maio, as escolas vão começar a receber os alunos.

“Devemos retomar hoje para a preparação dos alunos do 12º ano para as provas de recurso, que vai até o final do mês de Junho”, sublinhou

O regresso dos alunos do 12º ano às aulas presenciais para a preparação das provas de recurso, segundo Eleonora Sousa, é “facultativo”, sendo que os outros anos vão ser acompanhados pelos professores através das tele aulas.

“Tudo está a decorrer na maior tranquilidade, conforme o previsto e as orientações enviadas da Direcção Nacional de Educação”, disse a directora nacional de Educação, garantindo que vão ser asseguradas todas as medidas de distanciamento e higienização.

As aulas do primeiro ciclo em Cabo Verde, através da televisão e da rádio, devido à pandemia de covid-19, arrancaram em 27 de Abril, com conteúdos para emissão diária de cinco horas.

Denominado “Aprender e estudar em casa”, trata-se de um programa educativo alternativo ao encerramento das escolas desde 20 de Março, para impedir a propagação e o contágio do novo coronavírus no arquipélago.

Cabo Verde regista 458 casos acumulados de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (397), Boa Vista (56), São Vicente (03) e Sal (02).

Do total, registaram-se cinco óbitos, dois doentes transferidos para os seus países e 210 doentes recuperados. O país tem neste momento 242 casos activos.

As autoridades de saúde revelaram que os doentes com infecção activa continuam em isolamento e com evolução favorável.