Dicionário Língua Gestual de Cabo Verde pode revolucionar relacionamento com os surdos

Lançamento do Dicionário de Língua Gestual de Cabo Verde significa um marco histórico importante de integração e inclusão social, considerou o secretário de Estado para a Educação, Amadeu Cruz, hoje, na apresentação do primeiro Dicionário de Língua Gestual Cabo-verdiana.

Para o governante, o dicionário é importante, "na medida em que vai permitir a todos, aos profissionais da Comunicação social, às famílias, e à própria comunidade, bem como ao mercado de trabalho e aos empregadores em todos os ambientes, ter um veículo e um mecanismo, um instrumento, que facilita a comunicação com os portadores de deficiência".

"Estamos na presença de um dicionário que pode revolucionar o relacionamento institucional e o convívio social entre os surdos e a própria comunidade", resumiu.

Eleonora Sousa, directora do serviço de Inclusão Educativa e Promoção da Cidadania, acrescentou que o novo dicionário é fruto do trabalho que vem sendo feito desde 2008, com formação dada a cerca de 50 professores que trabalham com alunos com surdez.

"Ao longo das formações então sentiu-se a necessidade de construirmos um dicionário para apoiar a comunidade de surdos, e também os intérpretes da língua gestual, e foi neste âmbito, em parceria com o projecto escola para todos II, com a Universidade Federal de Santa Maria do Brasil", que surgiu este instrumento, avança.

Na sequência do lançamento do Dicionário de Língua Gestual Cabo-verdiana, será realizada amanhã, nas instalações da Direcção Nacional de Educação, uma acção de capacitação de quatro dias para a exploração da obra. A capacitação será ministrada por professores da Universidade Federal de Santa Maria, Brasil.