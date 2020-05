Coronavírus: O dia em revista

Começando por uma notícia boa: na Boa Vista já não há, neste momento, casos activos registados de COVID-19. Os dois últimos pacientes (de um total acumulado de 56) que ainda estavam internados já tiveram alta. Assim, Santiago é agora a única ilha com casos de infecção pelo novo coronavírus.

Isso não quer dizer que se baixe a guarda, fora de Santiago. Amiúde surgem “sustos” nas outras ilhas, que até agora não se têm concretizado em algo real, mas que podem vir a sê-lo. Neste momento, por exemplo, no Fogo, há pessoas em quarentena, como medida de precaução. Isto, depois de um membro da tripulação ter andado pela cidade da Praia, na escala aqui feita, e o navio zarpado antes de que lhe ser feito o teste (confirmou o Director Nacional de Saúde na conferência diária).

Mas ainda mais uma boa notícia. Os resultados aos dois testes pendentes de supostos casos na Cadeia de São Martinho já são conhecidos, e são negativos. Com estes encerra-se, pelo menos por agora, o ´Caso da Cadeia´: não há casos, garantiu Artur Correia também na conferência diária, sobre a qual pode ler mais aqui.

Agora as más: foram registados mais sete casos de COVID-19 na Praia.

O total acumulado no país é agora de 356 casos acumulados de COVID-19: Praia com 289 casos, Boa Vista com 56, São Vicente com três, São Domingos com quatro, Tarrafal com dois e Santa Cruz também com dois. Registam-se 95 recuperados e três óbitos.

Hoje em São Vicente foi dia de conferências da oposição e de acusações e críticas sobre as medidas para mitigação dos efeitos da pandemia e sua implementação. O PAICV acusa o Governo de ser inoperante na implementação das medidas anunciadas para minimizar as consequências económicas provocadas pela COVID-19. Em causa as linhas de crédito às empresas e a moratória para empresas e particulares, até 30 de Setembro, para pagamento de empréstimos. A UCID alerta para o agravamento da situação de vulnerabilidade de muitas famílias, e pede, por isso, uma reavaliação das medidas de apoio.

COVID-19 no Mundo

Em Cabo Verde, uso da cloroquina e hidroxicloroquina faz (ou fazia...) parte do protocolo de tratamento da COVID-19. Assim o confirmou no briefing diário de 8 de Maio, o director Nacional de Saúde, salvaguardando que este é um protocolo que “está em constante actualização”.

Hoje, na conferência diária clarificou-se que em Cabo Verde o medicamento usado é a hidroxicloroquina, mas o protocolo em si está a ser revisto. E de qualquer forma aplicar-se-ia apenas caso a caso, mediante avaliação médica individualizada. A explicação foi dada, conjuntamente, pelo DNS e pelo Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto. Leia aqui.

Ambos os medicamentos, da mesma família, estão no centro de várias polémicas, uma vez que não possuem eficácia garantida e, ademais, podem provocar outros problemas de saúde e têm vários efeitos secundários. O presidente dos Estados Unidos já disse que tomava (a variante) hidroxicloroquina como forma de prevenção para o coronavírus, apesar das autoridades sanitárias não o aconselharem. No Brasil, e depois de dois ministros da Saúde ficarem pelo caminho, Jair Bolsonaro admite agora que a cloroquina, o controverso medicamento, não tem eficácia garantida. Mas a implementação continua a avançar. (Euronews).

Do continente americano para o Sul da Ásia. O Superciclone Amphan abateu-se ontem sobre a India e Bangladesh, matando pelo menos 84 pessoas. (Reuters ) O ciclone obrigou, como referimos ontem, à evacuação de centenas de milhares de pessoas. Ambos os países, densamente povoados, estão sob medidas de confinamento por causa da pandemia do novo coronavírus, mas a tempestade – a mais forte em décadas - obrigou a que três milhões de pessoas fossem evacuadas para abrigos de emergência O NYT narra contudo que alguns abrigos estão apenas lotados pela metade, devido ao medo de propagação do vírus. É uma tragédia em confronto com a outra. (NYT)

A intenção já era conhecida. Agora passou à prática. Os Estados Unidos fecharam oficialmente a fronteira a Sul, a partir de hoje e sem data para a sua reabertura. Do outro lado, estão milhares de requerentes de asilo que se aglomeram no Norte do México. Este é o último passo de uma regulamentação progressiva que começou no passado dia 20 de Março com o argumento de que a saúde dos imigrantes não podia ser garantida no meio da pandemia da COVID-19. Essa ordem de não admissão de requerentes de asilo foi prorrogada duas vezes, até agora que se fez sine die. (El País)

Números mundiais

Ao fim da tarde desta quinta-feira registavam-se 5,151,240 casos de infecção (5,036,920 ontem) dos quais 332,299 recuperados (1,990,156 ontem). Já 332,299 pessoas morreram devido ao novo coronavírus (326,252 ontem).

(fonte: https://coronavirus.thebaselab.com/ às 18h12 de dia 21/05)

Sugestão do dia

Ontem falamos de app de joguinhos, alguns bem antigos (mas redesenhados) que podem exercitar a mente e aliviar a quarentena. É o que muita gente está a fazer. Na verdade, durante a quarentena, o consumo de jogos online teve um aumento de 75% em países como Espanha, Itália, China ou Estados Unidos. O vencedor de todos os recordes durante a pandemia chama-se Animal Crossing: New Horizons e é um jogo da Nintendo.

O jogo foi posto à venda no dia 20 de Março e já acumula mais de 13 milhões de unidades vendidas. Como explica o El País, o jogo é uma simulação em tempo real, na qual o jogador explora uma ilha deserta. (el País)

Anteriores:

16/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 21/03/2020 | 22/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 | 27/03/2020 | 28/03/2020 | 29/03/2020 | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 02/04/2020 | 03/04/2020 | 04/04/2020 | 05/04/2020 | 06/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 10/04/2020 | 11/04/2020 | 12/04/2020 | 13/04/2020 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 18/04/2020 | 19/04/2020 | 20/04/2020 | 21/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 25/04/2020 | 26/04/2020 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 01/05/2020 | 02/05/2020 | 03/05/2020 | 04/05/2020 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 09/05/2020 | 10/05/2020 | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 16/05/2020 | 17/05/2020 | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020