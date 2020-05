75% dos casos são diagnosticados a partir da investigação epidemiológica

75% dos casos de COVID-19 continuam a serem diagnosticados a partir da investigação epidemiológica e apenas 25% a partir de casos suspeitos, informou hoje em conferência de imprensa, o Director Nacional de Saúde, Artur Correia.

A maioria dos testes feitos resultam negativos, segundo Artur Correia, e o número de recuperados com alta hospitalar, passou de 38 ontem, para 56, dos quais 46 na Boa Vista, sete na Praia e três em São Vicente.

Na conferência de imprensa desta tarde, o Director Nacional de Saúde anunciou também que o número de pessoas em quarentena subiu para 212, na decorrência dos 27 casos de ontem.

Em relação aos médicos que vieram da Cuba, Artur Correia explicou que não serão pessoas ligadas aos testes, mas sim à investigação epidemiológica no terreno. Alguns, continuou, são ligados a cuidados intensivos e especialistas em medicina legal integral para apoiar algumas delegacias de saúde. Os médicos, conforme fez saber,estão prestes a sair de quarentena.

No que tange ao tratamento dos doentes de COVID-19,este responsável informou que o ministério da Saúde possui um protocolo de tratamento de que a cloroquina faz parte.

“Este protocolo está em constante actualização, sempre que haja recomendações internacionais da própria OMS nós adaptamos, é um exercício que não está finalizado mesmo no protocolo há uma frase a dizer que é um processo dinâmico e que vai sendo adaptado sempre de acordo com as orientações da OMS e com as evidências internacionais”, afirmou.

Artur Correia disse também que o ministério da Saúde arranjou espaços de isolamento, tendo em conta que muitos dos infectados, por diversas razões, não têm condições ideiais para fazer um isolamento domiciliar.

Aquele responsável indicou ainda que alguns doentes assintomáticos, nos isolamentos, têm manifestado, nos últimos tempos e de repente, sintomas da COVID-19. Alguns, prosseguiu, com alguma gravidade e têm sido encaminhados de urgência para o isolamento do Hospital Agostinho Neto, área destinada aos casos mais complicados.

A cidade da Praia que teve hoje 12 confirmados, regista dois casos suspeitos. Cabo Verde conta com 230 casos.

A nível nacional estão 178 pessoas em isolamento, sendo 169 na cidade da Praia.