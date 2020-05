Evolução de COVID-19 em Cabo Verde tem sido lenta

O Director Nacional de Saúde, Artur Correia, disse hoje que a evolução da COVID-19 tem decorrido de forma lenta, e que está a seguir de perto a previsão do ministério da Saúde.

Actualmente, Cabo Verde regista um total de 335 casos confirmados, 85 casos recuperados e três óbitos. Entretanto, durante a conferência diária de COVID-19, Artur Correia, informou que segundo as previsões de 17 a 20 de Maio, o aumento de número de casos estaria entre 0.8 e 1.5.

“Nós estamos perto dessa previsão, com os números de casos que estamos a ter neste momento. estamos a caminhar de forma muito lenta em termos da evolução de número de casos e estamos a seguir a previsão muito de perto”, afirmou.

Hoje, o país registou oito casos suspeitos repartidos entre os concelhos. Quatro na Praia, dois em Tarrafal de Santiago, um em São Vicente e um na Boa Vista.

Os sete casos positivos entretanto também hoje confirmados da Praia dizem respeito a: um caso suspeito que estava internado no confinamento especial do Hospital Agostinho Neto, e seis do seguimento dos contactos de casos positivos da delegacia de Saúde da Praia.

Relativamente ao quarto período do estado de emergência em Santiago, Artur Correia avaliou que este é mais flexível porque as pessoas já estão cansadas, o que poderá propiciar problemas psicológicos.

“Mas não há dúvidas que vai contribuir sobremaneira nessa tentativa de estancarmos a evolução da pandemia aqui em Santiago, fundamentalmente aqui na Praia”, sublinhou.

Os dados de hoje mostram que 245 é o número de pessoas internadas. Dessas, apenas sete estão no Hospital Agostinho Neto, onde há dois pacientes que continuam a receber cuidados redobrados, embora estejam estáveis.

Há 360 pessoas em quarentena: na Praia, 257; Santa Cruz tem 27 em decorrência do caso positivo; Tarrafal, 9; Órgãos tem 10; São Domingos, 18; São Vicente, 18; Sal, 2, e Boa Vista, 19.