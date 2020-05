Coronavírus: O dia em revista

A cidade da Praia continua a registar casos de COVID-19. Hoje foram detectadas mais 9 infecções. Sendo assim, o total acumulado de casos em Cabo Verde ascende agora a 371. Entretanto, o número de recuperados hoje foi superior ao número de infectados, 11 na Praia e um em Tarrafal de Santiago.

De acordo com essa actualização, Cabo Verde passa a ter 130 recuperados a nível nacional, e a capital 84.

Tendas instaladas nos bairros da capital estão a permitir a realização de testes rápidos em massa à presença do novo coronavírus na comunidade. Organizado pelas autoridades de saúde e proteção civil, cabe à Cruz Vermelha de Cabo Verde, com apoio da polícia e militares, realizar estes testes.

De acordo com dados Direção Nacional de Saúde, divulgados hoje, no Facebook, Cabo Verde já fez cerca de 3 mil testes rápidos em Santiago e Boa Vista no mês de Maio.

COVID-19 no Mundo

Pela primeira vez, China não regista novos casos de coronavírus desde que a Comissão Nacional de Saúde do país começou a divulgar os dados. O número de casos na China atingiu seu pico em meados de Fevereiro e hoje soma um total de 4.634 mortes e pouco mais de 82 mil infecções.

Portugal registou 13 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas. Há ainda mais 115 pessoas recuperadas da doença.

Em Brasil, os dados do ministério da Saúde mostram que até 22 de Maio havia 330.089 casos e 21.048 mortes. Além disso, 135.430 pessoas haviam se recuperado da doença. Apesar de a doença já ter se espalhado pelo país, São Paulo e Rio de Janeiro ainda lideram a curva de infecções e também de número de mortos. Ambos adotaram medidas de circulação da população mais restritas, determinando o fechamento de áreas comerciais e restringindo a circulação, o que causou um conflito público com Jair Bolsonaro.

Números mundiais

Ao fim da tarde deste sábado registavam-se 5,370,630 dos quais 2,224,360 recuperados. Porém 342,548 morreram devido ao novo coronavírus.