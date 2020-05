Coronavírus: O dia em revista

Pelo segundo dia consecutivo a cidade da Praia regista mais recuperados do que novos casos positivos da COVID-19. Hoje registaram-se nove casos positivos e mais 13 recuperados, passando o total de curados na capital para 97 pessoas.

Com essa actualização o país passa a somar 155 recuperados e 380 casos registados de COVID-19.

Dos nove positivos de hoje, conforme o site covid19.cv, um correspondente a faixa etária dos 0 a 10 anos de idade, três da faixa etária 20 a 30 anos. Ainda há um positivo que está na faixa etária de 30 a 40 anos, dois na faixa 50 a 60 anos de idade e dois entre 60 e 70 anos.

Durante os meses de Abril e Maio a violência baseada no género (VBG) aumentou em 8 por cento, de 267 para 289, comparativamente com o mesmo período de 2019.

“A rede de atendimento às vítimas VBG funcionou durante a campanha e as vítimas não hesitaram em denunciar e pedir apoio”, garante o Instituto Cabo-verdiano para Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), fazendo uma leitura aos dados avançados pela PN sobre o aumento de 8% de VBG durante o confinamento social.

O Instituto afirma que “a linha SMS 110, a Máscara 19, as casas de protecção disponibilizadas permitiram a muitas vítimas sentir que não estavam sozinhas, conforme a campanha lançada pelo instituto para controlar a VBG durante o confinamento social”.

COVID-19 no Mundo

Segundo dados divulgados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de mortos subiu nas últimas 24 horas de 3.183 para 3.246 (+63), enquanto os casos de infeção aumentaram de 103.933 para 107.412 (+3.479).

O norte do continente é a região mais afectada pela doença, com 1582 mortos e 33.382 infectados pelo novo coronavírus.

Por sua vez, o Brasil confirmou mais 965 mortes na pandemia e total de óbitos chega a 22.013. Os casos já são 347.398 em todo o país.

A América Latina concentra mais da metade dos infectados no mundo, com 657.000 casos, sendo o Brasil o epicentro da pandemia no continente.

De acordo com a Proteção Civil italiana, foram registados 50 óbitos e 531 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, em Itália. Já o número de casos de infeção atinge os 229.858, um crescimento de 0,23% face a sábado.

O número de casos positivos (confirmados) é agora de 56.594, menos 1.158 do que ontem.

Números mundiais

Ao fim da tarde domingo registavam-se 5,464,635 dos quais 2,287,425 recuperados. Porém 345,551 morreram devido ao novo coronavírus.