Coronavírus: O dia em revista

O epicentro da COVID-19 em Cabo Verde continua a ser a Praia, mas o resto de Santiago tem levado com as "réplicas". Hoje, Santa Cruz contabilizou tantos casos novos como a capital: nove.

Com os novos 18 casos de hoje,

Na conferência de imprensa diária sobre a COVID- presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, considerou que o aumento de casos que se têm verificado após a saída do estado de emergência não é inesperado.

“Nos outros países que estão em momentos diferentes da epidemia, logo após o levantamento do estado de emergência, sempre houve um ligeiro aumento do número de casos notificados. Penso que não é anormal haver esse aumento, é um aumento controlado, não é repentino, com 50 ou 100 casos”,





Os serviços de transferência de dinheiro dos Correios de Cabo Verde (CCV) no segmento recebimento registaram nos últimos dois meses aumentos consideráveis nos valores do exterior, comparado com o mesmo período de 2019. De acordo com dados disponibilizados à Inforpress pelo presidente do conselho de administração dos Correios, Isidoro Gomes, nos meses de Abril e Maio deste ano os valores recebidos do exterior, através das plataformas nos Correios tiveram um crescimento de 44% e 62%, respectivamente. Esse facto justifica as longas filas registadas junto dos balcões do Correios, em particular durante o estado de emergência.

A UCID acusou hoje, em conferência de imprensa, a Emprofac de interferir nas competências da Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) na venda de máscaras de protecção contra a covid-19. Em causa, aquilo que o partido entende ser a pretensão da empresa pública de distribuição de medicamentos de assumir o "monopólio" de venda das máscaras no país.

COVID-19 no Mundo

Em Portugal foi hoje aprovado em Conselho de Ministros “o primeiro Orçamento da história em que o maior objectivo é combater um vírus. Uma luta que, até ao momento, já custou 13 mil milhões de euros aos cofres do Estado português como escreve o Expresso. O plano passa, por exemplo, por investir 26 milhões de euros num reforço de 919 camas de cuidados intensivos e ainda contratar 2995 profissionais de saúde. (Expresso)

Podia ser para uma notícia para a secção de “Insólitos”. A ministra da da Educação de Madagáscar foi destituída após ter proposto gastar 1,8 milhões de euros em rebuçados, para distribuir em escolas, com o objectivo de atenuar o sabor da “Covid-Organics”, a já famosa (mas sem eficácia comprovada) infusão comercializada como cura para a COVID-19. Rijasoa Adnriamanana, que ocupava o cargo desde Janeiro, foi destituída por ordem do Presidente malgaxe, Andry Rajoelina. (Observador)

Números mundiais

Ao fim da tarde de terça-feira registavam-se 7,281,203 casos de infecção dos quais 3,592,058 recuperados. Já 412,088 pessoas morreram devido ao novo coronavírus.

(https://coronavirus.thebaselab.com/ às 20h21 de dia 09/06)

Sugestão do dia

O novo coronavírus obrigou peritos e cidadãos a aprender à medida que as coisas vão acontecendo. Agora que muitos países estão a iniciar medidas de desconfinamento, o estudo dos surtos que ocorreram durante a pandemia pode ajudar a prevenir novas infecções. Um interessante artigo do El País analisa, com o apoio de várias infografias, três casos reais que podem lançar luzes sobre como funciona e se propaga o SARS-CoV-2: uma centena de positivos num edifício de 19 andares, um restaurante lotado e um autocarro com um grupo de budistas para assistir a um serviço religioso. O que aconteceu nesses cenários? Quais foram os factores de risco? Que lições podemos aprender? Leia e veja aqui.

Teaser: num call center na Coreia do Sul, onde trabalhavam 137 pessoas, 79 testaram positivo para infecção pelo novo coronavírus. O Call Center fica num prédio de 19 andar. Nos restantes pisos, apenas três pessoas, em 927, acusaram infecção....

Anteriores:

16/03/2020 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 21/03/2020 | 22/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 | 27/03/2020 | 28/03/2020 | 29/03/2020 | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 02/04/2020 | 03/04/2020 | 04/04/2020 | 05/04/2020 | 06/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 10/04/2020 | 11/04/2020 | 12/04/2020 | 13/04/2020 | 14/04/2020 | 15/04/2020 | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 18/04/2020 | 19/04/2020 | 20/04/2020 | 21/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 25/04/2020 | 26/04/2020 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 01/05/2020 | 02/05/2020 | 03/05/2020 | 04/05/2020 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 09/05/2020 | 10/05/2020 | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 16/05/2020 | 17/05/2020 | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 22/05/2010 | 23/05/2020 | 24/05/2020 | 26/05/2020 | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 30/05/2020 | 31/05/2020 | 01/06/2020 | 02/06/2020 | 03/06/2010 | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 06/06/2020 | 07/06/2020 | 08/06/2020

https://expressodasilhas.cv/pais/2020/06/07/coronavirus-o-dia-em-revista/69870