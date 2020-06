COVID-19: Autoridades de Saúde apontam para "aumento controlado do número de casos"

Ideia foi defendida pela presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, esta terça-feira em conferência de imprensa.

Segundo Maria da Luz Lima, quando questionada sobre o aumento de casos que se têm verificado após a saída do estado de emergência, este crescimento não é inesperado.

“Nos outros países que estão em momentos diferentes da epidemia, logo após o levantamento do estado de emergência, sempre houve um ligeiro aumento do número de casos notificados. Penso que não é anormal haver esse aumento, é um aumento controlado, não é repentino, com 50 ou 100 casos”, referiu a presidente do INSP.

“Já se esperava que, eventualmente, com o levantar do estado de emergência possa haver um aumento do número de casos, mas que depois acabam por reduzir”, explicou a presidente do INSP, no dia em que o país registou mais 18 casos novos, divididos pelos concelhos da Praia e Santa Cruz, todos na ilha de Santiago.

Com estes novos casos, o país aumentou o total acumulado para 585, desde 19 de Março, distribuídos pelas ilhas de São Vicente (09), Sal (08), Boa Vista (57) e Santiago (511, dos quais 483 na Praia).

Maria da Luz Lima voltou a apelar às pessoas para continuarem a cumprir as medidas preventivas e a proteger as populações vulneráveis, como os idosos e pessoas com outras doenças.

“Só assim poderemos todos controlar a disseminação da COVID-19 em Cabo Verde”, concluiu.