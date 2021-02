Ainda não há sequenciação do vírus

​A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, disse ao Expresso das Ilhas que a sequenciação genética do vírus SARS-CoV-2 presente em Cabo Verde deverá estar concluída durante a próxima semana.

“As amostras estão a ser processadas no Instituto Pasteur de Dakar, no Senegal e em princípio disseram que daqui a uma semana, o mais tardar, teremos algumas informações”, disse aquela responsável.

Segundo Maria da Luz Lima “os resultados eram para ser conhecidos a partir de dia 20, agora daqui a uma semana teremos informações”, garantiu.

O Instituto Pasteur, disse Maria da Luz, é o instituto de referência da Organização Mundial de Saúde (OMS) e como é a primeira vez que Cabo Verde faz a sequenciação do vírus preferimos ter uma instituição recomendada internacionalmente e que seja de referência da OMS para podermos ter certezas dos resultados.

Já quanto ao sequenciador adquirido pelo Estado a presidente do INSP anunciou que “ainda não está a funcionar. É um processo que demora um bocado, tem a parte de instalação em si, a formação, a aquisição dos reagentes que como não existem no país demora um pouco mais do que estávamos à espera”.

