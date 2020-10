COVID-19: Mais três óbitos e 76 casos

Cabo Verde conta agora com 68 mortes por COVID-19. Óbitos foram registados na Praia, Santa Catarina de Santiago e São Filipe. Desde o início de Outubro já se registaram sete óbitos.

Segundo Jorge Barreto, Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, os óbitos registados hoje "são pessoas de Ribeira Grande de Santiago (que faleceu na Praia), Santa Catarina do Fogo (que faleceu em São Filipe) e de Santa Catarina de Santiago (que faleceu no Hospital Regional de Santiago Norte)".

As vítimas tinham 76, 93 e 91 anos e apresentavam, todas, "problemas de saúde", adiantou ainda Jorge Barreto.

Quanto a novos casos, hoje foram registadas 73 novas infecções sendo que destas, 62 foram detectadas na capital.

O dados divulgados "dizem respeito a dia 30 de Setembro", alertou Maria da Luz Lima, presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, reconhecendo que "há uma diferença, há uma decaláge [n.d.r - entre os dados revelados e o dia a que dizem respeito], o que é normal porque os testes PCR demoram algum tempo a ser processados". Desta forma Maria da Luz Lima aproveitou, uma vez mais, para apelar a que "as pessoas que estão à espera de resultados cumpram um período de isolamento."

"Só assim conseguiremos controlar" a doença, referiu esta responsável.

Com esta actualização de dados, Cabo Verde passa a contar com 839 casos activos de COVID-19 havendo, ainda, a registar mais 30 casos suspeitos e 108 altas médicas. Há 827 pessoas em quarentena, 5524 recuperados e 6433 casos positivos acumulados.