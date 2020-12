COVID-19: 4 casos em todo o país

Casos foram registados nas ilhas de Santo Antão, Maio e Fogo. Ao todo foram analisadas 87 amostras.

Das 87 amostras analisadas pelos diferentes laboratórios resultaram quatro casos positivos, anunciou esta tarde o Director Nacional de Saúde, Jorge Barreto. Segundo aquele responsável foi detectado um caso positivo em Santa Catarina do Fogo, outro no Maio e dois em Porto Novo.

"Em relação a casos suspeitos tivemos nove notificações. Três no concelho da Praia, quatro em Santa Catarina de Santiago, uma em Santa Cruz e outra na Boa Vista", acrescentou o Director Nacional de Saúde.

Além dos quatro novos casos registados foram dadas 74 altas médicas: São Domingos (1), Santa Catarina de Santiago (1), Tarrafal de Santiago (1), São Filipe (8), Mosteiros (6), Paul (7), Porto Novo (6) e São Vicente (44). O total acumulado de casos recuperados é, agora, de 11036, "o que representa 97% do total de casos de SARS-CoV-2 que já foram notificados no país".

"Em quarentena estão 518 pessoas a aguardar o resultado dos inquéritos", apontou ainda Jorge Barreto.

Com esta actualização Cabo Verde passa a ter um total acumulado de 11361 casos positivos. "77% dos casos são assintomáticos ou pessoas que apresentavam sintomas muito leves e 23% são pessoas com sintomas mais notórios".

Cabo Verde tem 110 óbitos por COVID-19, o que "dá uma taxa de letalidade de 0,97%".

Actualmente há "uma pessoa internada no Hospital Agostinho Neto, uma criança, que não está em isolamento, está estável. No Hospital Regional João Morais, em Santo Antão estão duas pessoas internadas, sendo que uma está a aguardar o resultado do PCR para definir se é realmente um caso de infecção por SARS-CoV-2. Ambas estão bem. No Fogo está uma pessoa internada e em São Vicente, no Hospital Baptista de Sousa, estão duas pessoas internadas".