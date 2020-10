COVID-19: Um óbito e 48 novos casos

Os casos de hoje foram registados em Santiago e Fogo. Óbito foi declarado ontem já depois de terem sido contabilizados os casos referentes a domingo.

Segundo Jorge Barreto o óbito anunciado hoje é de um paciente que "residia na Praia" e foi declarado ontem. "Entra nas estatísticas de hoje porque quando tomamos conhecimento do óbito já se tinha fechado a contabilização dos casos" de domingo, explicou.

Já no que respeita aos casos novos, Das 48 infecções registadas 41 foram declaradas na Praia, duas em Santa Catarina, um em São Salvador do Mundo, duas em São Lourenço dos Órgãos e uma em São Filipe.

Cabo Verde conta agora com 1091 casos ativos, 6620 casos recuperados, 87 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 7800 casos positivos acumulados. Há ainda três pacientes em estado grave todos eles internados no Hospital Agostinho Neto.

Ao todo há igualmente a registar 94 recuperados (Praia 18, Ribeira Grande de Santiago 1, São Domingos 10, Santa Catarina 19, São Salvador do Mundo 6, Tarrafal 5, Santa Cruz 6, São Lourenço dos Órgãos 11, São Filipe 5, Porto Novo 2, São Vicente 8, Sal 3).

Questionado sobre a situação da Boa Vista que é actualmente o segundo concelho com maior número de casos activos (83), só superado pela Praia que contabiliza 779 pessoas com COVID-19, Jorge Barreto explicou que este número "está relacionado com a investigação epidemiológica que foi feita após o caso registado no liceu".

A nível nacional a situação "é preocupante e implica que as pessoas continuem a tomar as suas medidas de precaução para evitarem que haja um número exagerado de casos de forma a que não possamos dar conta da situação".

Com as aulas presenciais a terem início previsto para a próxima segunda-feira, dia 2, Jorge Barreto explicou que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação ainda não reuniram para decidir se estão reunidas as condições para que as aulas comecem.

"Pelo que sei a reunião ainda não aconteceu. Mas nessa altura vão-se discutir quais serão as decisões para a retoma das aulas. Temos de esperar".