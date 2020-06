Coronavírus: O dia em revista

A ilha de Santiago registou hoje 30 novos casos de COVID-19, 29 na Praia e 1 em Santa Cruz, e surgiram quatro na ilha do Sal. O Laboratório de Virologia em São Vicente, inaugurado hoje, já está a funcionar, e tem capacidade para realizar cerca de 100 testes diários.

O laboratório de São Vicente vai cobrir as ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal e Boa Vista.

Na conferência diária sobre a situação epidemiológica no país, o Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, explicou que 10 dos 29 casos que hoje foram confirmados na Praia são de pessoas que tinham feito os testes rápidos e o resultado tinha sido positivo. Quando sujeitas ao teste PCR surgiu a confirmação de que estavam na fase activa da infecção.

Quanto aos quatro casos do Sal são pessoas que para além de terem sintomas, foi-lhes aplicado um teste rápido que também tinha tido resultado positivo. Já no caso de Santa Cruz trata-se, segundo este responsável, de um contacto de um dos sete casos positivos que tinham sido anunciados ontem.

Durante o acto de assinatura de acordo entre o ministério de Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ministro de Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, avançou que o governo está a trabalhar para criar outros laboratórios de virologia na ilha de Santiago e Sal para aumentar a capacidade de resposta à COVID-19.

“Estamos a ver com a Universidade de Cabo Verde, estamos a ver com o Instituto Nacional de Saúde Pública, um outro espaço de laboratório para aumentar essa capacidade e vamos também ver com os principais portas de entrada no país, nomeadamente no Sal”, assegurou.

O Conselho de Ministros aprovou o projecto de lei que permite dar à Justiça todos os instrumentos para que possa voltar a funcionar, revogando os artigos 6º e 7º da lei 83/XI/2020, de 04 de Abril, que estabelece medidas excepcionais e temporárias de respostas à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-COV-2 e doença por si provocada (COVID-19).

Ulisses Correia e Silva, assegurou que na próxima semana vão anunciar as medidas adicionais que o Governo está a regulamentar neste momento para a retoma dos voos interilhas e internacionais.

Os voos nacionais vão ser retomados no dia 30 de Junho, enquanto os voos internacionais serão retomados em Julho, mas, adiantou, com medidas adicionais e escolhendo os países que poderão recomeçar os seus voos.

“Nós vamos anunciar na próxima semana essas medidas que vão passar pelo uso e utilização de testes em condições que o Governo está a regulamentar neste momento”, referiu.

COVID-19 no Mundo

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) de Portugal já detectou 600 mutações do novo coronavírus no âmbito de um estudo de sequenciação do genoma do SARS-CoV-2. A informação foi avançada ao Lusa pelo secretário de Estado da Saúde de Portugal, António Lacerda Sales.

Entretanto, este primeiro estudo será repetido cinco meses depois de concluído.

O número de mortos em África devido à COVID-19 subiu nas últimas 24 horas para 4.756, mais 155, em quase 170 mil casos, nos 54 países, segundo os dados da pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de mortos passou de 4.601 para 4.756 (+155), enquanto o de infectados subiu de 162.673 para 169.836 (+7.163).

Os mesmos dados referem que o número de doentes recuperados é de 74.732, mais 4.257 do que no dia anterior.

O país mais afectado continua a ser África do Sul com 37,5 mil casos seguido de Egipto com 28,6 mil casos.

Números mundiais

Ao fim da tarde desta sexta-feira registavam-se 6,770,109 casos de infecção dos quais 3,299,635 recuperados. 395,347 pessoas morreram devido ao novo coronavírus.