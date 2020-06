Governo quer mais laboratórios de virologia em Santiago e na ilha do Sal

O ministro de Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, avançou hoje que o governo está a trabalhar para criar outros laboratórios de virologia na ilha de Santiago e Sal para aumentar a capacidade de resposta à COVID-19.

Arlindo do Rosário fez esta afirmação durante o acto de assinatura de acordo entre o ministério de Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Esse apoio da OMS é fundamental porque visa exactamente, por um lado, alargarmos a nossa capacidade de resposta a nível laboratorial. Estamos a estender ainda esta semana com o laboratório de São Vicente”, afirmou.

O ministro da tutela lembrou que em Fevereiro o país não tinha capacidade de realizar testes de COVID-19. Agora, prosseguiu, o governo está a trabalhar “fortemente” para criar em Santiago, outros espaços para a realização dos mesmos e aumentar a capacidade de resposta.

“Estamos a ver com a Universidade de Cabo Verde, estamos a ver com o Instituto Nacional de Saúde Pública, um outro espaço de laboratório para aumentar essa capacidade e vamos também ver com os principais portas de entrada no país, nomeadamente no Sal”, assegurou.

Conforme o governante, o governo vai aumentar a capacidade de reposta a nível laboratorial, continuando a gerir as situações em termos dos casos, a capacidade de reposta a nível hospitalar.

O apoio da OMS, segundo explicou, reporta-se não apenas ao nível dos laboratórios, em termos de equipamentos, mas, também do pessoal.

“Vai chegar em breve especialista na área de laboratório, para apoiar também na área da gestão dos casos, um intensivista irá também apoiar a equipa. Já a OMS vem, através dos seus técnicos locais, dando esse apoio”, noticiou.

Na mesma ocasião, o representante da OMS em Cabo Verde, Hernando Agudelo, gratulou o trabalho feito pelo governo e pelo ministério da Saúde, a nível da resposta a COVID-19. Isto porque, justificou, o número de pessoas infectadas até agora, é menor do que o esperado.

“Aqui há muito trabalho que tem sido feito e há uma situação onde o número de pessoas está menor do que nós esperávamos, no sentido das projecções que foram feitas ao início da epidemia. Eu creio que isso é não só satisfatório se não o reflexo do trabalho que tem sido feito pelo ministério, enfatizou.

Cabo Verde vai receber da OMS mais de 62 mil contos, no âmbito de um acordo de financiamento para dar resposta à pandemia COVID-19. O acordo consiste no reforço da capacidade de resposta em comunicação de risco e envolvimento da comunicação na implementação e os laboratórios de virologia para o diagnóstico do coronavírus.

Os fundos disponibilizados pela OMS vão ajudar também na aquisição de viaturas, ambulâncias e equipamentos e para reforçar os recursos humanos.