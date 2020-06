Coronavírus: O dia em revista

Hoje, foi anunciado mais seis casos suspeitos, dos quais três de Santa Cruz, um de Tarrafal de Santiago e dois do Sal. Dados avançados, hoje, pelo Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, na habitual conferência de imprensa sobre COVID-19 no país.

E das pessoas internadas em isolamento temos um total de 391, sendo 289 na Praia, 39 no Sal, uma em Tarrafal de Santiago, sete em São Vicente, 49 em Santa Cruz, uma na Boa Vista e três em Ribeira Grande de Santo Antão.

Em relação aos doentes recuperados temos um total acumulado de 298 pessoas que já tiveram altas, na cidade da Praia uma pessoa teve alta hoje, elevando para 238, Boa Vista 53, São Vicente três, São Domingos um, Tarrafal um e Santa Cruz dois.

Pessoas em quarentena temos um total de 1586, Praia com 470, São Vicente com 330, Santa Cruz 393, Sal 285, Tarrafal de Santiago um, Maio 44, São Lourenço dos Órgãos 11, Santa Catarina de Santiago seis, São Domingos um, Ribeira Grande Santo Antão 12, Porto Novo 20, São Nicolau 84, São Filipe 10 e Mosteiros três.

Temos até este momento nove concelhos com caos, a taxa de letalidade global está em 0,86% e a taxa de recuperados está em 42,7%. Em relação a proporção de pessoas suspeitos para a realização de teste, temos 22% e das pessoas que não apresentavam sintomas corresponde a 78%.

Cabo Verde regista hoje mais 40 novos casos de COVID-19, sendo 17 da Praia, 16 de Sal e sete de Santa Cruz. Com a actualização desses casos, o país contabiliza neste momento 697 casos acumulados de COVID-19, 294 recuperados e seis óbitos.

Temos 395 casos activos e, segundo a mesma fonte esses doentes continuam em isolamento sendo que dois que estão internados nos serviços de saúde encontram-se em estado grave.

A ilha de Santiago continua com maior número de casos, com 587, das quais Praia tem 528, São Domingos quatro, Santa Cruz 51, Santa Catarina dois, Tarrafal de Santiago dois. A ilha do Sal tem 40, Boa Vista 57, São Vicente 10 e Santo Antão três.

Ontem o representante da Organização Mundial da Saúde (OMS), Hernando Agudelo reúne-se com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, para levar ao chefe do Estado “informações detalhadas” sobre as actividades da OMS em Cabo Verde, no âmbito da pandemia da COVID-19 e das relações de cooperação com Cabo Verde.

No final do encontro, Hernando Agudelo elogiou o trabalho das autoridades cabo-verdianas na “mitigação” dos efeitos da COVID-19, com as medidas tomadas antes do aparecimento do primeiro caso no país.

“Fecharam todas as fronteiras e isso deu um efeito de mitigação de tal maneira que deitou por terra as expectativas de muitas previsões para o mês de Maio”, assinalou.

COVID no Mundo

O Director-Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom disse esta sexta-feira que embora “o medo” e a preocupação com a pandemia da COVID -19 esteja a diminuir na Europa, está a aumentar noutras partes do mundo. Tedros Adhanom falou na habitual conferência de imprensa da OMS e deixou um alerta para o velho continente: “nem a Europa pode estar a salvo de uma segunda vaga, porque o vírus pode ser reintroduzido no continente.

Alemanha regista abrandamento do número diário de vítimas mortais. Alemanha registou oito óbitos por COVID-19 nas últimas 24 horas, uma desaceleração do número diário de vítimas mortais, elevando o total para 8.763 desde o início da pandemia.

O Instituto Robert Koch (RKI) indica, na sua página oficial, que são vários os estados federados no país que não registaram vítimas mortais num dia, como Berlim ou Hamburgo.

No total, a Alemanha regista 185.674 casos de COVID-19, mais 258 do que no dia anterior, e 171.600 casos considerados curados, um aumento de 400.

As regiões mais afectadas são também as maiores geograficamente e as mais populosas do país: a Baviera, com 47.574 casos diagnosticados e a Renânia do Norte-Vestefália com 39.060 casos.

O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, disse hoje, na emissora RBB, que o país “continua a ter, ainda que num nível baixo, novas infecções todos os dias”, ressalvando que os novos casos surgem “numa escala possível de controlar”.

A Itália registou 56 mortes por COVID-19 e 393 novos casos de contágio, nas últimas 24 horas, segundo a Protecção Civil daquele país. O número total de mortes em Itália, desde o início da pandemia, subiu para 34.223 e o número total de infecções é 236.305.

A Protecção Civil italiana informou que a região da Campânia, no sul do país, notificou um novo cálculo de casos, levando a retirar 229 casos do número total apurado até agora.(Lusa)

Portugal conta com 36180 casos confirmados, 22200 recuperados e 1505 óbitos, segundo o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde.

África

O continente africano regista hoje mais de 216 mil casos de COVID-19, contabilizando 5756 mortos, mais 78 do que na quinta-feira, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).(Lusa)

Os mais recentes dados da pandemia no continente indicam que o número de infectados passou de 209.438 para 216.446, ou seja, mais 7.008 pessoas com o novo coronavírus.

O número de doentes recuperados é agora de 97.068, mais 1.795 do que os 95.273 registados na quinta-feira.

A região do continente mais afectada pelo novo coronavírus continua a ser o Norte de África, com 2.454 mortos, em 61.615 casos.

O número de casos na África Austral tem aumentado mais do que a média do continente, mas a região continua a ser a segunda com mais casos (61.772) e 1.239 mortos, a maioria concentrada na África do Sul, o país com maior número de casos no continente: 58.568 infectados e 1.210 mortos, o mesmo número de quinta-feira.

A África Ocidental regista 887 mortos e 46.433 infecções, a África Oriental tem 719 vítimas mortais e 24.418 casos, enquanto na África Central há 457 mortos em 22.208 infecções.

O Egipto é o país com mais mortos (1.377) em 39.726 infecções, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 741 vítimas mortais e 10.589 infectados.

Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.389 casos, registando 12 mortos.

Cabo Verde tem 657 infecções e seis mortos e São Tomé e Príncipe contabiliza 632 casos e 12 mortos, segundo as autoridades locais.

Moçambique conta 489 doentes infectados e dois mortos e Angola tem 118 casos confirmados de COVID-19 e cinco mortos.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), mantém há vários dias 1.306 casos e 12 mortos, segundo o África CDC.

O primeiro caso de COVID-19 em África surgiu no Egipto em 14 de Fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infecção, em 28 de Fevereiro.

A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 421 mil mortos e infectou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.