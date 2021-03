Cabo Verde com 106 novos casos de COVID-19

Das 106 novas infecções registadas hoje a nível nacional, a cidade da Praia (46) e Sal (35) tem maior número de casos, de acordo com os dados do boletim epidemiológico.

Segundo o boletim epidemiológico de hoje, do total de 605 amostras analisadas nos laboratórios de virologia, somam-se 106 casos novos positivos e 46 recuperados.

Além da Praia com 46 casos e do Sal com 35, a ilha de São Vicente teve hoje mais 13 casos. Ribeira Grande de Santiago teve 1 caso, Santa Catarina de Santiago 1, Tarrafal de Santiago 1, São Miguel 2, Paul 2, Porto Novo 1 e Boa Vista 4.

Hoje mais 46 pessoas tiveram alta, sendo Praia conta com 21, Santa Catarina 5, São Salvador do Mundo 3, São Lourenço dos Órgãos 1, São Filipe 2, Ribeira Grande de Santo Antão 3, Paul 1, São Vicente 5, Ribeira Brava de São Nicolau 1 e Tarrafal de São Nicolau 2.

O país passa a contabilizar 596 casos activos, 15889 casos recuperados, 163 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 16661 casos positivos acumulados.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.