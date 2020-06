Coronavírus: O dia em revista

Nada, nem lado algum, parece estar de facto “livre” do novo coronavírus. A prová-lo, a Boa Vista, que depois de 56 casos estava há 40 dias sem registos de novas infecções, registou hoje o 57º caso. É importado do Sal, o que também reforça que o vírus circulou também nesta ilha, até há bem pouco sem registo de qualquer caso e que em dias já exportou casos para São Vicente, Santiago (Praia) e agora Boa Vista.

Além do caso diagnosticado na Boa vista, hoje, foram também registados 11 novos casos no concelho da Praia.

Com os 12 casos hoje diagnosticados, Cabo Verde passa a contabilizar 554 casos acumulados, distribuídos pelas ilhas de Santiago (480), Boa Vista (57), São Vicente (09) e Sal (08). Há ainda a contabilizar 240 recuperados e cinco óbitos.

Casos de uma ilha/concelho identificados em outro têm seguido uma contabilização pouco uniforme. Ontem, recorde-se, surgiu o "primeiro" caso no concelho de Santa Catarina em Santiago. Em declarações à Inforpress, a delegada de saúde do concelho, especificou que se trata de uma criança, que está em isolamento no Hospital Santa Rita Vieira, e está bem, assintomática. e avançou ainda que a avó da criança, que também mora no concelho de Assomada, mas está em tratamento na Praia, já tinha sido diagnosticada com COVID-19. Contudo, uma vez que está na Praia, o seu caso foi contabilizado na capital. Aliás, foi no âmbito da investigação epidemiológica aos contactos da senhora, que se diagnosticou o caso da criança - até agora o único caso confirmados desses contactos.

A responsável avançou também que a Delegacia de Saúde vai dar continuidade a partir desta segunda-feira a testagem aleatória, com realizações de testes a alguns grupos de condutores, vendeiras e pessoas que fazem deslocações à cidade da Praia.

Intensifica-se pois a testagem no país. Na Praia continuam a ser feitos os testes rápidos em vários bairros. Em Santo Antão, testes rápidos estão também a ser feitos, em todas as delegacias de Saúde da Região Sanitária da ilha. Neste primeira fase, estão essencialmente direccionados às pessoas que vieram das ilhas com casos confirmados da pandemia. O mesmo acontece um pouco por todas as ilhas.

COVID-19 no Mundo

É uma má notícia, mas era também uma questão de tempo... África ultrapassou a barreira dos cinco mil mortos devido à COVID-19. O continente somam mais de 183 mil casos, nos 54 países. O Egipto é o país com mais mortos (1.198) e 32.612 infecções, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia.

Do Brasil, duas notícias. Uma mete o Supremo Tribunal, a outra eventualmente poderá vir meter. Começando por esta, o Brasil deixou de divulgar os números da COVID-19, "Jair Bolsonaro diz não querer alimentar histórias na imprensa, e ataca a rede Globo. Até o site do Ministério da Saúde que tinha estatísticas da pandemia foi retirado da Internet." (Público) Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro determinou a suspensão de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia da COVID-19, salvo em casos absolutamente excepcionais. Esta decisão foi tomada após o Partido Socialista Brasileiro (PSB) questionar a política de segurança pública do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e de o acusar de estimular o conflito armado, acabando por expor “os moradores de áreas conflagradas a profundas violações de seus direitos fundamentais”. (PúblicoPúblico/ Lusa)

Em Israel, mais de 16 mil alunos e professores estão em quarentena e cerca de cem escolas fecharam em Israel após serem detetados 360 casos de infeção com COVID-19 na comunidade educativa no pós-confinamento. (Observador)









Números mundiais

Ao fim da tarde domingo registavam-se 7,039,887 casos de infecção (6,943,284, ontem) dos quais 6,943,284 recuperados (3,401,368, ontem). Já 403,449 pessoas morreram devido ao novo coronavírus (400,885 ontem).

(https://coronavirus.thebaselab.com/ às 18h08 de dia 07/06)

Sugestão do dia

Onde há crise há também oportunidades. Com a imposição (e necessidade) do uso de máscaras faciais, vários artesão apostaram na produção dessa nova peça "indumentária". Conheça aqui a história de três mulheres que o fizeram.

Anteriores:

