São Vicente com cinco casos novos de COVID-19, todos importados do Sal

Foram diagnosticados nas últimas horas seis casos novos de infecção pelo novo coronavírus. Cinco são de amostras colhidas em São Vicente a pessoas que provenientes do Sal. O outro é em Santa Catarina (Santiago), concelho que regista assim o seu primeiro caso, segundo os dados do comunicado diário do Ministério da Saúde.

Depois de muitos dias a somar positivos, na Praia hoje não foi registado nenhum caso de COVID-19. Contudo, há a referir que em 216 amostras analisadas, apenas cinco são deste concelho, e mais concretamente do Hospital Agostinho Neto. As cinco testaram negativo. De São Vicente foram analisadas 200 amostras, oito das quais já testadas no laboratório de virologia em Mindelo, ontem inaugurado. Cinco dos testes tiveram resultado positivo, sendo que todos dizem respeito a casos importados do Sal. Assomada regista o seu primeiro caso, numa amostra que chegou ao laboratório de Virologia da Praia via Delegacia de Saúde de Santa Catarina. Outras sete deram negativo Foram ainda analisadas amostras do Hospital de Santa Rita Vieira, também com resultado negativo. Ainda de Santiago, nove amostras, do Concelho do Tarrafal (3) e Ribeira Grande (6) testaram também negativo. Há treze amostram pendentes. Cabp Verde contabiliza assim 542 casos acumulados de COVID-19, 295 dos quais activos e 240 recuperados. Há a registar cinco óbitos.

