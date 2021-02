​Cabo Verde com 76 novos casos positivos de COVID-19 em 24 horas

Cabo Verde regista mais 76 casos positivos de COVID-19 nas últimas 24 horas. O país passa a contabilizar 15.400 casos acumulados desde 19 de Março, anunciou hoje o Ministério da Saúde e da Segurança Social.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na tarde deste domingo, das 461 amostras processadas desde sábado pelos laboratórios de virologia, 22 deram resultado positivo no concelho da Praia. Ainda em Santiago foram confirmados novos casos de COVID-19 em Ribeira Grande (2), Santa Catarina (2), São Miguel (3) e Santa Cruz (2).

De acordo com o mesmo documento, a ilha da Boavista contabiliza mais 20 infectados pelo novo coronavírus, contando agora com 30 casos activos da doença.

Em São Vicente as autoridades de saúde anunciaram mais 19 resultados positivos, e conta agora com 33 casos activos de COVID-19.

Os outros casos foram diagnosticados na ilha do Sal (4) e em Ribeira Brava de São Nicolau (2).

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde deram alta a mais 30 pessoas em São Vicente (15), em São Miguel (9), no Tarrafal de Santiago (2), na Praia (2), em Santa Catarina de Santiago (1) e em Santa Catarina do Fogo (1).

O país passa a contabilizar 430 casos activos de COVID-19, 14814 recuperados, 147 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 4 transferidos, perfazendo um total de 15400 casos positivos acumulados da doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.526.075 mortos no mundo, resultantes de mais de 113,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.