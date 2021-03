Mais 54 casos de COVID-19 e 69 recuperados em Cabo Verde

Cabo Verde registou hoje mais 54 novos casos positivos de COVID-19 e 69 recuperados, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que do total de 796 amostras analisadas, somam-se 54 casos novos positivos no país. Na cidade da Praia das 261 amostras analisadas foram diagnosticados somente 20 casos positivos, onde há 182 casos activos. Ainda na ilha de Santiago, em São Domingos há mais 2 casos de infecção por COVID-19, Santa Catarina 5, São Salvador do Mundo 1, Tarrafal 2 e São Miguel 4.

Na ilha do Sal das 119 amostras processadas, surgiram mais 4 casos de infecções. Em São Vicente surgiram mais 10 casos, no universo de 110 amostras analisadas, a ilha tem neste momento 41 casos activos.

A ilha da Boa Vista tem hoje mais 2 casos diagnosticados, do total de 102 amostras processadas no laboratório de virologia.

Hoje mais 69 pessoas tiveram alta (Praia 21, Santa Catarina 1, São Miguel 2, São Filipe 5, São Vicente 6, Sal 6, Ribeira Brava 27 e Boa Vista 1). Outros casos foram diagnosticados em São Filipe Fogo (2) e Ribeira Grande Santo Antão (2).

Com a nova actualização, o país passa a contabilizar 474 casos activos, 15344 casos recuperados, 155 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 15986 casos positivos acumulados.