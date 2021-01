Cabo Verde regista mais um óbito e 83 novos casos de COVID-19

Cabo Verde registou hoje mais um óbito, 83 novos casos e 117 recuperados, conforme o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

O óbito ocorreu na ilha de São Vicente, onde surgiram hoje mais 42 casos de COVID-19.

Segundo a mesma fonte do total de 901 amostras analisadas nos laboratórios de virologia, somam-se 83 casos novos positivos, dos quais São Vicente com 42, Praia 25, Maio e Tarrafal de Santiago com 4 cada, São Salvador do Mundo e Porto Novo com 2 cada, Santa Catarina de Santiago, São Miguel, Santa Cruz e Mosteiros com 1 caso cada.

Hoje mais 117 pessoas tiveram alta, sendo 6 na Praia, 2 em São Domingos, 3 em São Miguel, 8 em Mosteiros, 2 em Santa Catarina do Fogo, 16 em Porto Novo, 71 emSão Vicente e 9 no Maio.

O país passa a contabilizar 663 casos activos, 12517 casos recuperados, 122 óbitos, 3 óbitos por outras causas e 2 transferidos, perfazendo um total de 13307 casos positivos acumulados.