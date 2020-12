Covid-19: Mais 40 infectados, maioria no Barlavento

Cabo Verde registou, nas últimas 24 horas, mais 40 infecções, das quais 22 são em São Vicente, que continua assim a ser o município com maior número de casos activos, 84, segundo os dados da Direcção Nacional da Saúde

O Ministério da Saúde e da Segurança Social acabou de divulgar os resultados das amostras processadas nos laboratórios no dia 11 de Dezembro.

Do total de 519 resultados recebidos, somam-se 40 casos novos positivos, 22 em São Vicente, 14 em São Filipe, 2 na Praia, 1 em Porto Novo e 1 na Boa Vista.

Há a registar ainda 28 recuperados (Praia 1, São Filipe 9, Santa Catarina do Fogo 6, Porto Novo 3, São Vicente 8 e Boa Vista 1).

Cabo Verde passa a contabilizar 267 casos ativos, 10922 casos recuperados, 110 óbitos por COVID-19, 1 óbito por causas externas e 2 transferidos, perfazendo um total de 11302 casos positivos acumulados.

São Vicente, com 84 infectados, e São Filipe, com 71, são os concelhos com o maior número de casos activos.