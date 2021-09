Um óbito e 74 novas infecções por COVID-19

Há mais um óbito e 74 novos casos de COVID-19 em Cabo Verde, de acordo com os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

O boletim mostra que o óbito registado nas últimas 24 horas aconteceu no concelho da Praia, onde há mais 10 novas infecções e 407 casos activos. A nível nacional, do total de 1446 amostras analisadas, somam-se 74 casos positivos. A ilha de Santiago conta com mais 23 doentes (Praia 10, Ribeira Grande 1, Santa Catarina 2, São Salvador do Mundo 1, Tarrafal 3, São Miguel 1 e São Lourenço dos Órgãos 5. Na ilha do Fogo houve 3 casos, todos no concelho de São Filipe. Na ilha de Santo Antão há mais 4 doentes, no concelho de Ribeira Grande. São Vicente tem quatro casos novos, São Nicolau 25 (Ribeira Brava 23 e Tarrafal 2), Boa Vista três e Maio nove. A taxa de positividade ronda os 5,1%, a nível nacional. Em todo o país, há mais 38 recuperados (Praia 13, São Domingos 2, Santa Catarina 4, Tarrafal 1, São Miguel 4, São Filipe 1, Porto Novo 1, Ribeira Brava 2, Boa Vista 4 e Maio 6). O país passa a contabilizar 982 casos activos, 34763 casos recuperados, 317 óbitos, 15 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 36086 casos positivos acumulados.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.