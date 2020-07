Santiago com 43 casos positivos

A ilha de Santiago registou nas últimas 24 horas, mais 43 casos positivos de COVID-19, segundo o boletim epidemiológico.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informa que do total de 245 amostras examinadas nos laboratórios de virologia da Praia e São Vicente desde 1 deste mês até hoje, foram diagnosticado 43 casos novos confirmados e 156 negativos e um resultado de doentes em seguimento sem alterações.

Dos 43 casos positivos, a Praia teve 34, Santa Catarina de Santiago com um, Tarrafal um, Santa Cruz quatro, São Domingos um, São Miguel um São Salvador do Mundo também com um.

A mesma fonte avisa que foi realizado um exame de controlo de doentes em seguimento na Ilha de São Vicente, cujo resultado se manteve positivo.

Com a actualização dos dados, o país passa a contabilizar neste momento 1542 casos positivos acumulados.

A tutela reforça o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19.

A África passou hoje, meio milhão de casos de COVID-19 e o número de mortos subiu para 11.955, mais 333 nas últimas 24 horas, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

Segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse (AFP), desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em Dezembro do ano passado, a pandemia da doença COVID-19 já provocou mais de 544 mil mortos e infectou mais de 11,85 milhões de pessoas em 196 países e territórios.