​Ministério da Saúde recebe materiais informáticos doados pela CEDEAO

A Comissão da CEDEAO ofereceu um conjunto de equipamentos informáticos, a título de donativo, ao Ministério da Saúde e da Segurança Social (MSSS). A entrega foi feita na manhã desta quinta-feira (17), anunciou o MSSS.

Em nota publicada na sua página na rede social Facebook, o Ministério da Saúde e da Segurança Social refere que a doação acontece no âmbito do reforço da capacidade institucional dos Estados-membros da CEDEAO, com vista a apoiar os mesmos na mitigação e redução dos impactos da pandemia da COVID-19.

Os equipamentos informáticos incluem computadores portátil, entre outros acessórios como laser printer, internet router e disco externo.

“Esses materiais são fundamentais para as diferentes instituições dos Estados Membros no apoio às reuniões virtuais, ao teletrabalho, entre outros, de responder da melhor forma aos desafios atuais”, lê-se.

A cerimónia contou com a presença do Ministério da Saúde, representado pela Diretora do Gabinete do Ministro da Saúde, Fátima Lima. A CEDEAO esteve representada por Alcides Oliveira, responsável pela administração e recursos humanos do Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Enérgica da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental.