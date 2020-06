Remessas através dos Correios de Cabo Verde aumentaram em mais de 50% entre Abril e Maio

Os serviços de transferência de dinheiro dos Correios de Cabo Verde (CCV) no segmento recebimento registaram durante Abril e Maio aumentos consideráveis nos valores do exterior, comparado com o mesmo período de 2019.

De acordo com dados disponibilizados à Inforpress pelo presidente do conselho de administração dos Correios, Isidoro Gomes, nos meses de Abril e Maio deste ano os valores recebidos do exterior, através das plataformas nos Correios tiveram um crescimento de 44% e 62%, respectivamente.

Esse facto justifica as longas filas registadas junto dos balcões do Correios, em particular durante o estado de emergência.

Já no segmento de envio para exterior houve uma evolução no sentido contrário.

As quebras no envio dinheiro oscilaram entre -38% e -41% respectivamente, comparado com o período homólogo, facto que, de acordo com Isidoro Gomes, pode ser justificado pela paragem económica do país, concretamente dos sectores da economia que geram fluxos para o exterior.

Estados Unidos, seguido de França e Portugal, foram os países que mais remessas enviaram para Cabo Verde através das plataformas de transferência dos Correios, com destaque para MoneyGram.

No que se refere ao tráfego postal, os dados fornecidos pela administração dos Correios apontam que no primeiro trimestre deste ano, houve uma quebra na ordem dos 4%, que pode ser justificada pelas medidas de confinamento que nessa altura vigoravam na China, consequência da covid-19, país que mais compras ‘online’ exporta para Cabo Verde.

Já o correio encomenda e a expedição para exterior, tiveram, ambos, um crescimento de 7%.