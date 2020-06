Coronavírus: O dia em revista

Cabo Verde registou hoje mais 29 casos de COVID-19, no dia em que o ministério da Saúde anunciou os dois primeiros casos na ilha de São Nicolau. Praia não registou nenhum caso positivo.

Segundo dados divulgados no princípio da tarde deste sábado pelo ministério da Saúde e Segurança Social o país registou hoje mais 29 doentes de COVID-19, elevando para 726 o número de casos acumulados.

Conforme os resultados dos exames realizados nos laboratórios de virologia da Praia e de São Vicente esta sexta-feira os novos casos referem-se à ilha do Sal (15), Santa Cruz (11), S. Nicolau (2) e Ribeira Grande de Santo Antão (1).

O país regista neste momento 726 casos acumulados, 298 doentes recuperados e seis óbitos.





Covid-19 no Mundo

Os Estados Unidos registaram 839 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 114.613 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.

A pandemia em Itália continua a estabilizar, com 78 mortos registados nas últimas 24 horas. No total, morreram no país 34.301 pessoas pela covid-19, fazendo de Itália o quarto país com mais vítimas mortais no mundo, atrás de Estados Unidos, Reino Unido e Brasil.

Foram também confirmados mais 346 casos, elevando o total para 236.651 casos confirmados. Dos 346, 210 foram registados na região da Lombardia, a região mais afectada pela pandemia.

O Reino Unido registou este sábado mais 181 mortes pela covid-19, elevando o total no país para 41.662 vítimas mortais.

O país confirmou ainda mais 1425 casos positivos da covid-19, estando próximo de atingir a marca dos 300 mil infectados – até este sábado, o total acumulado é de 294.375 casos de covid-19.

A Rússia ultrapassou este sábado os 520 mil casos (520.129), depois de ter registado nas últimas 24 horas mais 8706 novos casos de covid-19. O governo apontou também que, no mês de Abril, 2712 dos casos activos com o vírus morreram.





Covid-19 na África

Segundo a agência Lusa, a África superou este sábado a barreira dos seis mil mortos por covid-19, registando 6040, mais 284 que na sexta-feira, e conta mais de 225 mil infecções, segundo dados oficiais divulgados pela União Africana.

A África Austral tornou-se este sábado a região com mais casos no continente, superando o Norte de África, ao registar 65 278 casos de infecção pelo novo coronavírus e 1383 mortos.

A maioria dos casos desta região concentra-se na África do Sul, o país com os números mais elevados em todo o continente africano: 61 927 infetados e 1354 mortos.

O Norte de África continua a liderar quanto ao número de mortes (2514), contabilizando 63 552 infecções.

A África Ocidental regista 914 mortos e 48 504 infecções, a África Oriental tem 763 vítimas mortais e 25 144 casos, enquanto na África Central há 466 mortos em 22 627 infecções.

O Egipto é o país com mais mortos (1422) em 41 303 infecções, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 751 vítimas mortais e 10 698 infetados.

Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infeções e mortes, com 1460 casos, registando 15 vítimas mortais.

São Tomé e Príncipe contabiliza 650 casos e 12 mortos, segundo as autoridades locais.

Moçambique conta 509 doentes infectados e dois mortos e Angola tem 130 casos confirmados de covid-19 e cinco mortos.

O novo coronavírus já infectou mais de 7,6 milhões de pessoas e matou pelo menos 426.029 pessoas em todo o mundo, de acordo com o balanço feito pela agência France Presse, baseado em fontes oficiais.