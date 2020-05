Câmara Municipal de Santa Cruz pede "união" da população no combate à covid-19

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva, apelou hoje aos munícipes para evitarem o pânico, pediu união de todos na luta contra a covid-19, num momento em que o concelho regista primeiro caso da doença.

Posição expressa numa mensagem enviada aos munícipes após a confirmação do primeiro caso da covid-19 em Santa Cruz.

“O novo coronavírus chegou ao nosso concelho. Seguramente que esta notícia não foi recebida com agrado e até causou algum espanto e pânico na nossa alma e nosso relacionamento comunitário, visto que, embora em ambiente de confinamento, a nossa esperança era que a doença ficaria distante do nosso concelho”, afirmou.

Carlos Alberto Silva alerta que a chegada do novo coronavírus no município exige o reforço dos cuidados e medidas preventivas para evitar a propagação da doença.

“Estamos seguros, firmes e confiantes que vamos redobrar a nossa atenção e cuidados, sobretudo com a camada mais vulnerável, numa missão de solidariedade e colaboração com cada um de nós e com os outros”, sublinhou.

Segundo Carlos Silva , a autarquia irá realizar "a desinfecção das principais ruas, assim como campanhas de limpeza, distribuição de máscaras às famílias mais vulneráveis e mobilização de apoios para os mais necessitados".

A Câmara Municipal vai manter em funcionamento os serviços essenciais para enfrentar este momento de pandemia.