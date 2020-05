PR pede esforço e paciência ao praienses

O Presidente da República (PR), Jorge Carlos Fonseca, endereçou hoje uma mensagem alusiva ao dia do município da Praia. Na mensagem, o Chefe do Estado diz que apesar de o município enfrentar um dos seus maiores desafios, a Praia não é uma cidade enferma e nem está moribunda. Aos praienses pede um pouco mais de esforço e paciência neste quarto período do estado de emergência.

Jorge Carlos Fonseca realçou que hoje, o dia do município Praia é celebrado num momento “muito particular”, em que enfrenta uma pandemia. Na sua mensagem alusiva à data, o PR refere que a doença não desapareceu, mas, que “está controlada” porque a “grande maioria da população” tem aderido às recomendações das autoridades sanitárias, de segurança, da Protecção Civil e da Câmara Municipal. “Apesar das interrogações e dúvidas que subsistem, da exposição das debilidades que ainda nos apoquentam e que afectam as camadas mais desprotegidas do nosso meio, temos motivos para estarmos satisfeitos”, lê-se na mensagem. Contudo, continuou, é necessário convencer uma pequena parcela dos munícipes que ainda resiste a adoptar os procedimentos correctos, a mudar de conduta e a mudança de atitude “tem de ser imediata”. Jorge Carlos Fonseca dirigiu ainda palavra de simpatia e de conforte àqueles que tiveram o seu sustento e o de suas famílias comprometido e que sofrem com a pandemia. Perante este quadro, o PR registou, com grande apreço, o envolvimento “permanente” da Câmara Municipal da Praia, realçando as frentes sanitária e social. Prosseguindo, destacou o papel “insubstituível” das organizações comunitárias e dos milhares de voluntários que distribuem alimentos, fraternidade e amor. “Exorto as autoridades a continuarem a acudir às pessoas mais necessitadas e a reforçar o apoio de que têm beneficiado e estimulado as empresas e cidadãos a manterem, sem esmorecimento, a onda de solidariedade que tem contribuído para reduzir as dificuldades. Praia e Cabo Verde estão a vencer esta esta difícil batalha. Sabemos que os próximos tempos não serão nada fáceis, mas, com perseverança, responsabilidade e audácia retomaremos o caminho do desenvolvimento”, profere. Jorge Carlos Fonseca aproveitou ainda para pedir à população um pouco mais de esforço e paciência, que se mantenha alerta e cumprindo todas as indicações das autoridades sanitárias, mesmo nesta fase de estado de emergência com algum alívio de certas medidas.

