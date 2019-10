Pontão em frente à Biblioteca Nacional receberá obras

O presidente da Câmara Municipal da Praia visitou esta manhã as obras de drenagem na avenida Cidade Lisboa e no largo da CV Telecom.

Óscar Santos, em declarações aos jornalistas, disse que as obras foram financiadas pelo Ministério de Ambiente e pela Câmara Municipal da Praia

"Esse projecto foi feito em duas fases, portanto teve um primeiro contrato-programa em que o Fundo de Ambiente entrou com 14 mil contos, a câmara com 6 mil. Nessa segunda parte, a câmara entrou com dez mil, o resto foi do Fundo. Obviamente que falta ainda muito trabalho a ser feito. Portanto, o pontão também vai ser financiado em parte pela Câmara Municipal e outra parte pelo Fundo de Ambiente. Portanto, é um trabalho que tem um impacto na saúde publica", avança

Óscar Santos avança que a obra do pontão à frente da Biblioteca Nacional está orçada em cerca de 9 mil contos.

“O pontão está estimado em cerca de oito, nove mil contos. Vamos rever o orçamento, mas só em termos de estrutura de betão, estamos a prever passagens de camiões pesados. Todo este calculo de estabilidade tem que ser feito".

Durante a visita, o edil praiense fez-se acompanhar pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva e ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário.