Casa Abrigo Municipal inaugurada na Praia

A Câmara Municipal da Praia inaugurou esta manhã a Casa Abrigo Municipal, espaço que vai acolher, numa primeira fase, 16 pessoas.

Em declarações aos jornalistas, a vereadora de acção social, Ednalva Cardoso, afirma que a casa estará a funcionar a partir de amanhã, com os 16 sem-abrigo acolhidos.

"Pessoas que já estão mais ou menos estabilizadas, para poderem estar em boa convivência com outros utentes que também vão fazer parte da casa. O objectivo da casa é ser uma casa de passagem, terem um espaço condigno, espaço de lazer, onde as pessoas possam ter acesso a televisão, um espaço condigno para se deitarem, com cama, colchão, lençol, e alimentação mais balanceada. Com os recursos que tínhamos só podíamos dar uma sopa quente. Agora quereremos levar-lhes uma refeição. Tudo isso são ganhos que estamos a ter com esse projecto", explica.

A inauguração da Casa Abrigo Municipal está enquadrada nas comemorações dos dois anos da criação do projecto “Anjos da Noite”, da Câmara Municipal da Praia. Ednalva Cardoso faz um balanço positivo da acção desenvolvida.

"O principal ganho é ver as pessoas a retornarem às suas famílias. O nosso desejo não é para a autarquia ter intervenção, mas sim para as famílias recuperarem os seus familiares, para que as pessoas possam debater a desestruturarão familiar", avança.

Durante a inauguração da Casa Abrigo Municipal, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos. A cerimónia foi presidida pela ministra da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal.