Taxistas da capital começam a trabalhar com app "bô taxi"

“Bô Taxi” é o nome do aplicativo apresentado hoje, pela Câmara Municipal da Praia, pensado para melhorar o serviço de táxi na capital do país.

A apresentação foi feita pela vereadora de acção social e género, no âmbito do programa “Bem Conduzir, para Melhor Viver”, lançado pela autarquia da capital.

Ednalva Cardoso revela que o aplicativo irá funcionar em regime de chamada ou de mensagem, com as coordenadas do cliente.

"Consigo chamar um táxi a partir da minha casa, posso fazer identificação de táxi do ponto mais próximo onde eu estou, através do aplicativo, o valor que pago por utente, quer nacional, quer por turistas, passa a ser mais transparente e mais justo, enquanto cidade, vamos ganhar com a regulação do trânsito, temos menos carros a circular, onde acabamos por proteger o ambiente", explica.

A partir de hoje, o aplicativo está disponível para download, por enquanto, em fase experimental. Até Dezembro, ficará em funcionamento efectivo.

Sobre a criação de praças de taxi, foram identificadas praças nas zonas do Plateau, avenida Amílcar Cabral, pracinha da Escola Grande e Fazenda, avenida Cidade de Lisboa.

"O horário de funcionamento das praças de táxi será das 7 às 20 horas, segundo ordem de chegada. Quem chega primeiro ocupa os espaços demarcados para tal. A partir das oito horas da noite, a circulação é livre. Quem quer ficar no ponto de táxi, fica, quem não quer, pode continuar a circulação de forma livre", avança.

As zonas de Achada de Santo António, Palmarejo, Ponta D´Água e São Filipe são os próximos bairros a serem contemplados com praças de taxi.